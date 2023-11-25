«Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой на второй добавочной к первому тайму, 58-й, 89-й минутах соответственно.

Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Сочи» — на 16-й позиции (десять баллов).

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ.