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«Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ

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«Зенит» одержал победу над «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ
  • РИА Новости
  • © Михаил Киреев

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой на второй добавочной к первому тайму, 58-й, 89-й минутах соответственно.

Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Сочи» — на 16-й позиции (десять баллов).

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ.

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