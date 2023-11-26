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Синицын : «Краснодар» не уступает «Зениту» в чемпионском духе

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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что команда Владимира Ивича не выбыла из борьбы за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Синицын : «Краснодар» не уступает «Зениту» в чемпионском духе
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Одно очко — не критичное отставание. Впереди ещё приличная дистанция, нужно продолжать играть в свою игру, которая приносила результат», — цитирует Синицына Metaratings.

Он подчеркнул, что определяющей частью сезона станет весенняя часть чемпионата.

«Краснодар» даже в чемпионском духе не уступает «Зениту». По игре петербуржцы тоже не всегда убедительны», — добавил Синицын.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.

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