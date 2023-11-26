RT в Telegram
Подпишись

Радимов: с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала».
Радимов: с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали

«Урал» полностью превзошёл. «Краснодару» нужно задуматься: если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно. За четыре тура они набрали всего два очка…» — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19).

Ранее сообщалось, что «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить