Радимов: с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала».

«Урал» полностью превзошёл. «Краснодару» нужно задуматься: если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно. За четыре тура они набрали всего два очка…» — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19).

Ранее сообщалось, что «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.