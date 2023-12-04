Карпин приглашён на заседание КДК после матча с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приглашён на заседание по итогам матча с ЦСКА.

«Удаление Мелёхина за агрессивное поведение. Он приглашён на заседание. Также рассмотрим поведение Карпина в послематчевом интервью. Его пригласили на заседание», — цитирует главу «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее Фёдор Чалов сравнил матч с «Ростовом» в снегопад с пляжным футболом.