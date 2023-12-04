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Чалов сравнил матч с «Ростовом» в снегопад с пляжным футболом

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» в условиях снегопада.
Чалов сравнил матч с «Ростовом» в снегопад с пляжным футболом
  • РИА Новости

«Я ребятам перед игрой сказал, что многое будет похоже на пляжный футбол. Хорошо, что не было особо холодно. Нам всем было очень мокро, мы в перерыве всю одежду с себя скинули», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее Василий Уткин заявил, что в РПЛ матчи проводятся в снегопад из-за подписок на телевидении.

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