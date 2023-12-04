Уткин считает, что в РПЛ матчи проводятся в снегопад из-за подписок на телевидении

Cпортивный журналист Василий Уткин рассказал, зачем в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводятся матчи в снегопад.

«Эти матчи необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. Нормальная деловая логика», — написал Уткин в Telegram-канале.

Напомним, что несколько матчей 16-го и 17-го туров РПЛ проводились в условиях сильного снегопада и были на грани отмены. Лига заявила, что в следующем сезоне они обязательно приобретут красный мяч для таких случаев.

После 17 матчей лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 35 очков. Следом идут «Зенит» (33) и «Крылья Советов» (29).

Ранее Даниил Уткин заявил, что ему сложно было играть в снегопад в матче с ЦСКА.