Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах
- РИА Новости
Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, один матч является условной дисквалификацией. Также тренер оштрафован на 200 тыс. рублей.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.
После игры Карпин жёстко высказался в адрес того, кто принял решение не переносить игру.
Ранее сообщалось, что Карпин не жалеет о жёстких высказываниях после матча «Ростова» с ЦСКА.