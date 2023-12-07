Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина на два матча за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, один матч является условной дисквалификацией. Также тренер оштрафован на 200 тыс. рублей.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

После игры Карпин жёстко высказался в адрес того, кто принял решение не переносить игру.

Ранее сообщалось, что Карпин не жалеет о жёстких высказываниях после матча «Ростова» с ЦСКА.