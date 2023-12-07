RT в Telegram
Подпишись

Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина на два матча за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах
  • РИА Новости

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, один матч является условной дисквалификацией. Также тренер оштрафован на 200 тыс. рублей.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

После игры Карпин жёстко высказался в адрес того, кто принял решение не переносить игру.

Ранее сообщалось, что Карпин не жалеет о жёстких высказываниях после матча «Ростова» с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить