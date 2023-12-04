Карпин не жалеет о жёстких высказываниях после матча «Ростова» с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не жалеет о своих словах после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Не жалею ли? Нет, не жалею. Дисквалификация? За что? Не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?» — приводит слова Карпина Sport24.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

После игры Карпин жёстко высказался в адрес того, кто принял решение не переносить игру.

Ранее сообщалось, что Карпин приглашён на заседание КДК РФС после матча с ЦСКА.