Червиченко — об удалении Абаскаля: ему было достаточно посмотреть на Беришу как на дурака

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с удалением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Ситуация с Беришей и Абаскалем достаточно сложная. Неуравновешенный футболист пролетел мимо тренера в двух-трёх метрах — испанцу было достаточно посмотреть на него как на дурака и обратить внимание судьи на эпизод. Ничего бы дальше не было. Но тренер «Спартака» решил поступить иначе. С таким же успехом можно гоняться и за собаками на улице. Ты наставник команды — зачем опускаться до таких вещей? Но даже за это не стоило его наказывать больше чем на одну игру», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).