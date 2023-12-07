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Червиченко — об удалении Абаскаля: ему было достаточно посмотреть на Беришу как на дурака

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с удалением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.
Червиченко — об удалении Абаскаля: ему было достаточно посмотреть на Беришу как на дурака
  • Gettyimages.ru

«Ситуация с Беришей и Абаскалем достаточно сложная. Неуравновешенный футболист пролетел мимо тренера в двух-трёх метрах — испанцу было достаточно посмотреть на него как на дурака и обратить внимание судьи на эпизод. Ничего бы дальше не было. Но тренер «Спартака» решил поступить иначе. С таким же успехом можно гоняться и за собаками на улице. Ты наставник команды — зачем опускаться до таких вещей? Но даже за это не стоило его наказывать больше чем на одну игру», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). 

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