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Червиченко: в КДК вообще не понимают, что такое футбол

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Червиченко: в КДК вообще не понимают, что такое футбол
  • РИА Новости

«В КДК вообще не понимают, что такое футбол. Его представители попали в хлебное место, сформировав для себя правила и законы, которыми манипулируют, как им вздумается. Полагаю, что без их организации российский футбол продолжит спокойно существовать и люди даже не почувствуют на себе, а был ли вообще этот комитет. Их решения идут во вред всем, но реформ внутри структуры не происходит», — заявил Червиченко RT.

Он также рассказал, как следует изменить работу КДК.

«Почему бы не заменить их дисквалификации на финансовые наказания хотя бы для РПЛ, где есть деньги? Пусть человек пропускает один матч, но получает при этом крупный штраф, который пойдёт в футбольные организации и будет ими проплачен. Если руководители КДК начнут получать свою зарплату именно отсюда, то и сами станут более заинтересованными. Это позволит сменить акцент, как в теннисе и хоккее», — добавил он.

Ранее Червиченко назвал КДК сектой после решения дисквалифицировать Карпина и Галактионова.

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