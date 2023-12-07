Червиченко назвал КДК сектой после решения дисквалифицировать Карпина и Галактионова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Большая часть претензий тренеров направлена в сторону судей. Складывается такое впечатление, что они просто трепетные лани, бегающие по полю, а наставники команд — это кровожадные хищники. Но на самом деле большая часть критики в адрес арбитров является обоснованной. Что касается дисквалификации Карпина за сказанные им слова, на мой взгляд, КДК становится похож на секту и выносит решения только для того, чтобы потешить своё самолюбие», — сказал Червиченко RT.

Он также считает, что руководители КДК злоупотребляют своей властью.

«Руководители КДК сумели дорваться до власти и пользуются ей без ограничений. Их регламент можно назвать идиотизмом. Людей наказывают за несерьёзные поступки. Чем так сильно ранил сердце судьи Кордоба, за что ему дали три матча и один условно? Он лидер «Краснодара», который идёт на первом месте, и без него мы не сможем увидеть красивую игру. Футбол создан для того, чтобы наслаждаться шоу», — добавил он.

Ранее Шавло осудил КДК за решение дисквалифицировать Карпина за слова о дебилах.