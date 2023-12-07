RT в Telegram
Подпишись

Шавло осудил КДК за решение дисквалифицировать Карпина за слова о дебилах

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на две игры.
Шавло осудил КДК за решение дисквалифицировать Карпина за слова о дебилах
  • РИА Новости

«КДК хочет показать, что всецело следует своему регламенту, хотя и проявляет снисхождение к тренерам, делая часть наказания условной. Думаю, что им всё равно стоит разобраться в своих правилах и начать понимать разницу в возникающих инцидентах. Карпин не сказал ничего такого, что могло бы его сильно дискредитировать. Он не говорил о ком-то конкретно. И за это его надо наказывать?

Руководители КДК не были в роли наставников команд и не знают, какой это стресс — подготовка футболистов, переезды и перелёты. Федотов и Карпин были оба против проведения матча в такой снегопад — и что мешало при их несогласии перенести матч ЦСКА и «Ростова» на день? Надо не просто соблюдать регламент вопреки всему, а идти на уступки. Холодный воздух подвергнет лёгкие игроков излишнему давлению, а болельщики будут мёрзнуть», — сказал Шавло RT.

Ранее Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить