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Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.
Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши
  • Gettyimages.ru

«Наверное, с Абаскаля спрашивают больше как с иностранного тренера. Но его наказание слишком суровое — за что его дисквалифицировать? Он дотронулся до Бериши и не нанёс ему никаких травм. При этом главному провокатору, футболисту «Ахмата», не дают ничего. Надо разбирать причины конфликта и рассматривать всё более конкретно. Почему тренер «Спартака» так себя повёл? Испанец просто убрал игрока из своей зоны, а тот уже стал корёжиться», — заявил Шавло RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, а также наставников «Ростова» Валерия Карпина и «Спартака» Гильермо Абаскаля. 

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