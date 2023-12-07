Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Наверное, с Абаскаля спрашивают больше как с иностранного тренера. Но его наказание слишком суровое — за что его дисквалифицировать? Он дотронулся до Бериши и не нанёс ему никаких травм. При этом главному провокатору, футболисту «Ахмата», не дают ничего. Надо разбирать причины конфликта и рассматривать всё более конкретно. Почему тренер «Спартака» так себя повёл? Испанец просто убрал игрока из своей зоны, а тот уже стал корёжиться», — заявил Шавло RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, а также наставников «Ростова» Валерия Карпина и «Спартака» Гильермо Абаскаля.