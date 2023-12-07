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Непомнящий — о дисквалификации Абаскаля: он повёл себя совсем уж по-пацански

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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, а также наставников «Ростова» Валерия Карпина и «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Непомнящий — о дисквалификации Абаскаля: он повёл себя совсем уж по-пацански
  • Gettyimages.ru

«Вы знаете, я хоть и проходил все этапы тренерской карьеры, но подобных ситуаций избегал — при худшем сценарии я получал штраф за выход из пределов технической зоны. Понимаете, существуют тренеры абсолютно разных формаций. Это и вопрос, извините, воспитания и темперамента. С одной стороны, нарушил — получи наказание. С другой, каждый имеет право на проявление эмоций. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля. Испанец повёл себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться. Карпин сам однажды с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», — заявил Непомнящий RT.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

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