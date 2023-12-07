RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев — о дисквалификации Абаскаля: даже Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча (один из них — условно) по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
Гаджиев — о дисквалификации Абаскаля: даже Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями
  • Gettyimages.ru

«Всё вызвано эмоциональным напряжением. Это характерно для нервозных ситуаций в спорте. Чаще подобное можно встретить в индивидуальных видах спорта — там атлеты уже давным-давно прямо оскорбляют друг друга. В командных — гораздо реже, но тем не менее случается. Даже Сэр Алекс Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями. Приведу в пример вырезку из его автобиографии. В одном из абзацев приведены его слова своему помощнику: «Если арбитр продолжит так судить, то я выйду и ударю его». И ведь он потом это сделал, правда, заявил, что сожалеет об этом и больше подобными методами взаимодействовать с рефери не будет. Такие вещи иногда происходят», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова и наставника «Ростова» Валерия Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить