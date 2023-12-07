Гаджиев — о дисквалификации Абаскаля: даже Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча (один из них — условно) по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

«Всё вызвано эмоциональным напряжением. Это характерно для нервозных ситуаций в спорте. Чаще подобное можно встретить в индивидуальных видах спорта — там атлеты уже давным-давно прямо оскорбляют друг друга. В командных — гораздо реже, но тем не менее случается. Даже Сэр Алекс Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями. Приведу в пример вырезку из его автобиографии. В одном из абзацев приведены его слова своему помощнику: «Если арбитр продолжит так судить, то я выйду и ударю его». И ведь он потом это сделал, правда, заявил, что сожалеет об этом и больше подобными методами взаимодействовать с рефери не будет. Такие вещи иногда происходят», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова и наставника «Ростова» Валерия Карпина.