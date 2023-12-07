Камоцци: высока вероятность, что Абаскаль покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения
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«Три матча дисквалификации — суровое, но справедливое наказание для Абаскаля. Испанец должен отвечать за свои эмоции, тем более есть высокая вероятность, что тренер покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения», — цитирует Камоцци Sport24.
Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).
Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.
После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Ранее Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.