Камоцци: высока вероятность, что Абаскаль покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча.

«Три матча дисквалификации — суровое, но справедливое наказание для Абаскаля. Испанец должен отвечать за свои эмоции, тем более есть высокая вероятность, что тренер покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения», — цитирует Камоцци Sport24.

Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.