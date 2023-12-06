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Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен строго наказать полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Беришу за инцидент в матче 17-го тура чемпионата страны с московским «Спартаком».
Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю
  • РИА Новости

«Выходка Бериши — отвратительная. Нужно рассматривать две стороны. Если будут наказывать Абаскаля, то обязательно должны наказать Беришу. Дать ему такое же количество матчей. Посмотрите, сколько метров он пробежал. Это была настоящая провокация», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче РПЛ за нарушение регламента.

После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».

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