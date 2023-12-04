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Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом»

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» (2:1).
Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом»
  • Gettyimages.ru

«Болельщики «Ахмата» бросили две пластиковые бутылки, одна из которых выкатилась на поле. Рассмотрим также удаление Абаскаля за агрессивное поведение. Он приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца «СЭ».

Накануне арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче за нарушение регламента.

После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее в РПЛ заявили, что причина удаления Абаскаля в матче с «Ахматом» — агрессивное поведение.

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