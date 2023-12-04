Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом»
- Gettyimages.ru
«Болельщики «Ахмата» бросили две пластиковые бутылки, одна из которых выкатилась на поле. Рассмотрим также удаление Абаскаля за агрессивное поведение. Он приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца «СЭ».
Накануне арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче за нарушение регламента.
После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Ранее в РПЛ заявили, что причина удаления Абаскаля в матче с «Ахматом» — агрессивное поведение.