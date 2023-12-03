РПЛ: причина удаления Абаскаля в матче с «Ахматом» — агрессивное поведение

Арбитр Евгений Кукуляк удалил главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Красная карточка — Гильермо Абаскаль, агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры», — говорится в протоколе матча.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что игроки «Ахмата» и «Спартака» устроили потасовку в подтрибунном помещении.