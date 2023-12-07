«Cтавить Акинфеева выше Яшина и Дасаева — это слишком»: в футбольном мире неоднозначно отреагировали на слова Гинера

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высоко оценил заслуги голкипера Игоря Акинфеева и назвал его лучшим вратарём в истории страны. Это высказывание неоднозначно восприняли в футбольном мире. Анзор Кавазашвили отметил, что ставить капитана красно-синих выше признанных легенд Льва Яшина и Рината Дасаева — перебор. А Вячеслав Чанов, напротив, посоветовал обратиться к статистике, согласно которой по количеству сухих матчей 37-летний армеец с огромным отрывом идёт на первом месте среди соотечественников.

Неожиданный резонанс в российском футбольном мире вызвали слова президента ЦСКА Евгения Гинера. Функционер высоко оценил значимость голкипера армейцев Игоря Акинфеева для отечественного спорта. По его мнению, капитан красно-синих оказал на него большее влияние, чем все другие легендарные вратари, в том числе обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин.

Акинфеев выступает за команду уже больше 20 лет. На счету спортсмена более 750 официальных матчей за москвичей. 37-летний футболист — шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, он также по семь раз выигрывал с командой Кубок и Суперкубок страны.

«Через год или два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звёздных вратарей превзошёл. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухие матчи, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь уже всё переплюнул. И это приятно», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

Однако с президентом ЦСКА согласились далеко не все. В первую очередь, те самые легендарные вратари. В частности, Ринат Дасаев.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до его слов нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили также не поддержал Гинера. По его мнению, слова функционера скорее говорят о его личном отношении к Акинфееву.

«Что касается самой оценки спортсменов, Евгений Леннорович видимо забыл о том, что Яшин был единственным вратарём, который получил награду «Золотой мяч». Дасаев же признавался лучшим на своей позиции в мире на определённом этапе в карьере. Гинер своими словами поставил Акинфеева в спорный вопрос об определении качества вратарей и их школы. Игорь действительно очень хороший голкипер, но ставить его выше этих двух спортсменов — это слишком. Если бы он произвёл ранжирование, сказав, что в советский период, а после в России лучшим был Яшин, вторым Дасаев и третьим уже Акинфеев, я бы даже поаплодировал ему», — сказал Кавазашвили в разговоре с RT.

При этом бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов посоветовал обратить внимание на статистику Акинфеева. В так называемом Клубе Льва Яшина, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более официальных матчах, капитан армейцев занимает первое место: 357 встреч на ноль. У идущего на второй строчке Дасаева — только 229, у Яшина — 204.

«Я полностью подписываюсь под заявлением Гинера, потому что видел статистику Игоря. Количество игр, матчи на ноль, пробиваемость и так далее. Мы не должны делать выводы, основываясь на том, что нам кажется. Нужно опираться на факты и на значимость вклада, который человек делает для победы команды. Акинфеев уже все вратарские рекорды переписал на себя, в том числе мой, чему я только рад. Он просто своими цифрами доказывает, что действительно является одним из лучших, и теперь будущие вратари будут ориентироваться именно на заданную Акинфеевым планку», — заявил собеседник RT.

По мнению Чанова, очень важной составляющей игры Акинфеева является его стабильность, а это одно из главных качеств, по которому можно оценить вратаря.

«Если говорить о том, кто сейчас показывает схожий с Игорем уровень, то я могу сказать, что у нас много хороших игроков, но в одном сезоне они блистают, а в другом будто исчезают. Кроме того, у Акинфеева много лет в воротах за плечами, чего не хватает некоторым другим голкиперам, — объяснил Чанов. — Например, сейчас хороший результат показывает член сборной Матвей Сафонов. К его игре вопросов нет, но, опять же, нужно ещё проверить способности на хорошем международном уровне. Сейчас в России вратарская линия находится на очень высоком уровне. В любую команду можно ткнуть пальцем и найти там хорошего вратаря».

В то же время бывший вратарь не умаляет заслуг Яшина, который был лучшим голкипером столетия и создал новую систему игры, что значительно изменило футбол и его развитие.

«Это великий вклад, который останется в истории навсегда. В каждом поколении есть свои кумиры, и в советское время одним из таких, безусловно, был Ринат Дасаев. Он легендарный игрок своего времени, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, обладатель приза «Лучший вратарь мира». Я тоже могу начать перечислять свои достижения, но, если мы говорим о показателях, это уже другой разговор. Цифры говорят сами за себя, и у Игоря они сейчас действительно высоки», — отметил специалист.