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Игнатьев считает, что Севикян выбрал сборную Армении для продолжения карьеры в Европе

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду Армении.
Игнатьев считает, что Севикян выбрал сборную Армении для продолжения карьеры в Европе
  • РИА Новости

«Севикян предпочёл синицу в руках. Ведь неизвестно, когда закончится отстранение сборной России от международных соревнований. Теперь он будет играть на высоком уровне и получит возможность проявить себя, чтобы получить шанс перейти в солидный европейский клуб. Как мы знаем, матчи национальных команд посещают скауты.

Также на его выборе в пользу Армении могло сказаться и общение с родными. Возможно, кто-то мог подсказать или помочь Эдгару принять это решение», — заявил Игнатьев RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий высказался о решении полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

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