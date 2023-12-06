Абаскаль — об инциденте с Беришей: приношу извинения российскому футболу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё удаление в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Я отреагировал, потому что был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба и должен быть выше этого. Тем не менее приношу извинения российскому футболу. Потому что, конечно, этого нельзя допускать», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

Третьего декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче РПЛ за нарушение регламента.

После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».