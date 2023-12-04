Гнев Карпина, ярость Абаскаля, отставка Точилина, голы Ахметова и Тюкавина: чем запомнился 17-й тур РПЛ

«Краснодар» вырвал победу у «Оренбурга» благодаря голу Ильзата Ахметова головой на 76-й минуте и вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ. Точные удары Фёдора Чалова и Константина Тюкавина помогли ЦСКА и «Динамо» взять верх над «Ростовом» и «Рубином» в заснеженной Москве, а самим форвардам подняться на вторую строчку в гонке бомбардиров. «Спартак» в гостях неожиданно уступил «Ахмату», а встреча помимо прочего запомнилась удалением Гильермо Абаскаля за толчок Бернарда Бериши и стычкой Квинси Промеса и Мирослава Богосаваца. Чем ещё отметились команды в 17-м туре РПЛ — в материале RT.

Жёсткое высказывание Карпина

Матчи при сильном снегопаде уже можно назвать обыденным явлением для РПЛ. В 16-м туре крайне непростую встречу в Калининграде провели «Балтика» и «Спартак». А спустя неделю, несмотря на мощные осадки, в Москве сошлись ЦСКА и «Ростов». В день встречи столицу накрыла сильнейшая метель.

До последнего момента выход футболистов на поле находился под вопросом. По информации СМИ, команды согласились на перенос игры на день позже, но главный судья Рафаэль Шафеев, который согласно регламенту и выносил окончательный вердикт, решил, что играть можно.

В результате воскресное противостояние проходило в не самых комфортных условиях. Уже в дебюте иранец Мохаммад Мохеби, не привыкший к подобной погоде, нарушил правила в собственной штрафной на Аббосбеке Файзуллаеве, и Фёдор Чалов реализовал пенальти. При этом снег не прекращался ни на минуту, и полностью убрать его с газона не представлялось возможным. Зато рабочие с лопатами прямо во время игры очищали линии штрафной и боковые. А Игорь Акинфеев в одном из эпизодов попытался установить мяч на горку из снега, как делают в пляжном футболе с песком.

Кто остался в восторге от прихода суровой русской зимы, так это Виктор Мендес. Во втором тайме чилиец замкнул отличную подачу Чалова и отметился дебютным голом в составе армейцев. Латиноамериканец не скрывал радости и, разбежавшись, прыгнул прямо в сугроб. Более того, он и после финального свистка долго лежал на снегу.

У южан же не получилось практически ничего. В довершение всех бед в компенсированное время сдали нервы у Виктора Мелёхина. Защитник намеренно выбил мяч в Виктора Давилу после свистка и получил прямую красную карточку. А Валерий Карпин жёстко раскритиковал решение организовать матч.

«Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось — вот и всё. Какой футбол?! Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо? Назову это «действом», а не как Михаил Галактионов, хотя лучше это слово употребить», — негодовал тренер во время флеш-интервью.

Третья победа «Динамо» подряд

Матч между «Динамо» и «Рубином» на «ВТБ Арене» состоялся в куда более комфортных условиях. Хотя мороз в столице в понедельник только усилился, прекратился снегопад. Да и поле предусмотрительно поместили под защитную плёнку и раскрыли лишь незадолго до стартового свистка.

Символично, что автором единственного гола стал Константин Тюкавин, за несколько дней до того продливший контракт с клубом до лета 2028-го. Он грудью замкнул навес Дмитрия Скопинцева с фланга. После того, как россиянин прервал затянувшуюся почти на три месяца «сухую» серию, его буквально не остановить. В чемпионате он отличился в пятой встрече подряд и стал первым футболистом бело-голубых за 23 года, кому это удалось. В 2000-м такой же удачный отрезок выдал Ролан Гусев, сейчас ассистирующий Марцелу Личке.

Также Тюкавин в возрасте 21 года и пяти месяцев перешагнул планку в 25 голов в РПЛ. В более молодом возрасте в XXI веке до неё дотягивались только четверо: Жо, Александр Кержаков, Фёдор Чалов и Алан Дзагоев. Наконец, нападающий прервал затяжную серию Юрия Дюпина без пропущенных мячей на отметке почти 600 минут.

В дальнейшем скорее москвичи могли увеличить преимущество в счёте, чем казанцы отыграться. Игорь Лещук спокойно записал себе в актив четвёртый «сухарь» в этом розыгрыше национального первенства. А «Динамо», одержав третью победу подряд в турнире, сократило отставание от «Зенита» до двух очков.

Второе поражение «Спартака» за пять дней

А вот «Спартак» снова не сумел порадовать своих поклонников. Вслед за поражением от «Оренбурга» в Кубке России он уступил «Ахмату» в чемпионате. Грозненцы открыли счёт на 35-й минуте. Бернард Бериша устоял в жёстком единоборстве с Русланом Литвиновым и вырезал замечательную передачу внешней стороной стопы на ход Гамиду Агаларову. В свою очередь, форвард успел перебросить выскочившего наперерез Александра Селихова.

Тут же в технической зоне едва не вспыхнула драка. Косовар зачем-то прыгнул в подкате в направлении Гильермо Абаскаля. Испанец не сдержался и в ответ толкнул футболиста на газон, за что увидел прямую красную. Нападающий соперника отделался «горчичником». Позже он объяснил свой поступок провокацией со стороны тренера. Якобы тот несколько раз назвал его плохим игроком. А по окончании тайма, уходя в раздевалку, что-то не поделили Мирослав Богосавац и Квинси Промес. Лишь чудом стычка не переросла в массовую потасовку.

К этому моменту москвичи восстановили статус-кво благодаря точному удару Антона Зиньковского. Но не успела стартовать вторая половина, как Светослав Ковачев вновь вывел хозяев вперёд. У гостей оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но они толком не создали ни одного момента. Соперники же продемонстрировали удивительную реализацию, забив дважды при всего трёх выстрелах в створ.

Попутно они продлили беспроигрышную серию во встречах с десятикратными чемпионами России до четырёх встреч. Абаскаль ещё ни разу не брал верх над коллективом из Чеченской Республики. Но гораздо важнее, что «Ахмат» одержал первую победу в национальном первенстве за три месяца, и это, вероятно, убережёт Мирослава Ромащенко от отставки.

Удачная замена Илича

Также по итогам 17-го тура произошла очередная смена лидера в таблице. «Зенит» уступил «Локомотиву», а «Краснодар» воспользовался этим. Правда, победа над «Оренбургом» далась южанам непросто. В отсутствие дисквалифицированного Джона Кордобы некому было завершать атаки и цепляться за мяч впереди. Призванный заменить его Александр Кокшаров не нанёс ни одного удара и выиграл лишь одно верховое единоборство. Зато Эдуард Сперцян работал за двоих и постоянно вынуждал Алексея Кеняйкина приходить на помощь партнёрам. Контрвыпады гостей смотрелись не менее опасно. До перерыва Матвей Сафонов совершил несколько сейвов.

Однако в компенсированное к первому тайму время хозяевам улыбнулась удача. Причём полезно сыграл как раз Кокшаров, выведший Олакунле Олусегуна один на один. Быстрый нигериец легко ушёл от Кеняйкина, и тот вынужден был сбивать его в штрафной. Сперцян же реализовал 11-метровый.

Как только команды вернулись на поле, подопечные Давида Деограсии восстановили равновесие. Степан Оганесян не оставил шансов Сафонову с близкой дистанции после кросса Лукаса Веры. Но в концовке сработали рокировки Владимира Ивича. На 76-й минуте вышедший на замену невысокий Ильзат Ахметов с линии вратарской спокойно головой замкнул навес Хуниора Алонсо.

Таким образом, южане в очередной раз проявили себя домашним коллективом. В родных стенах они не знают поражений в РПЛ на протяжении 15 матчей, а также впервые с 2016-го выиграли здесь пять встреч подряд.

Чудо-гол Ежова

Не без труда дожал аутсайдера и другой претендент на медали «Крылья Советов». В Сочи счёт оставался ничейным вплоть до 71-й минуты. При этом самарцы имели ненамного больше возможностей отличиться, чем соперники.

Помог им склонить чашу весов на свою сторону потрясающий гол головой в исполнении Романа Ежова. Он ещё более удивляет, если учитывать, что рост хавбека составляет всего 178 см. После подачи Гленна Бейла он пробил почти с линии штрафной в дальний угол, поймав Никиту Гойло на противоходе. Казалось, футболист сам не поверил в случившееся. Счастливо улыбаясь, он удивлённо разводил руками в стороны и принимал поздравления от одноклубников.

Незадолго до финального свистка гости вдобавок заработали пенальти. Бенхамин Гарре воспользовался шансом и продлил свою результативную серию в чемпионате до трёх туров. Всего в его активе теперь значатся 15 очков по системе «гол + пас» (11 + 4) в 27 матчах за «Крылья» в РПЛ. Начиная с 2009-го, ни один игрок команды не добирался до этой планки столь стремительно.

А вот у поклонников «Сочи» поводов для радости нет. На следующий день после очередной осечки в отставку был отправлен Александр Точилин. В последнем противостоянии года с «Оренбургом» руководить южанами предстоит его ассистенту Денису Клюеву. Этот специалист станет уже третьим для аутсайдера турнира в текущем сезоне. Но рокировки на тренерском мостике пока не помогают. Коллектив располагается на дне таблицы, и даже не верится, что ещё в прошлом году он брал серебряные награды.