Бериша: Абаскаль сказал, что я плохой игрок

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 17-го тура чемпионата России.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он несколько раз сказал, что я плохой игрок. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне это не нужно. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой», — цитирует Беришу «Спорт-Экспресс».

На 34-й минуте матча нападающий грозненцев Гамид Агаларов забил мяч. Бериша побежал праздновать к трибуне у скамейки красно-белых, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил жёлтую карточку, а тренер — красную.

На видео, опубликованном Дмитрием Шнякиным, видно, как полузащитник выбежал к скамейке красно-белых и прыгнул с двух ног рядом с испанским тренером, что вызвало резкое недовольство специалиста.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что очень разочарован игрой московской команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».