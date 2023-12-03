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Бериша: Абаскаль сказал, что я плохой игрок

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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 17-го тура чемпионата России.
Бериша: Абаскаль сказал, что я плохой игрок
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он несколько раз сказал, что я плохой игрок. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне это не нужно. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой», — цитирует Беришу «Спорт-Экспресс». 

На 34-й минуте матча нападающий грозненцев Гамид Агаларов забил мяч. Бериша побежал праздновать к трибуне у скамейки красно-белых, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил жёлтую карточку, а тренер — красную.

На видео, опубликованном Дмитрием Шнякиным, видно, как полузащитник выбежал к скамейке красно-белых и прыгнул с двух ног рядом с испанским тренером, что вызвало резкое недовольство специалиста. 

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что очень разочарован игрой московской команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

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