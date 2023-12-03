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Федуну понравились только пледы известного мирового бренда на матче с «Ахматом»

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Бывший владелец «Спартак» Леонид Федун дал понять, что очень разочарован игрой московской команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
Федуну понравились только пледы известного мирового бренда на матче с «Ахматом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Всё остальное очень грустно. Это, пожалуй, без комментариев», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку. 

«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков. 

Ранее стало известно, что спровоцировало Гильермо Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.

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