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«Чемпионат»: Промес оскорбил Богосавца в перерыве матча в Грозном

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Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес повздорил с защитником грозненского «Ахмата» Мирославом Богосавцем в перерыве матча 17-го тура чемпионата России по футболу.
«Чемпионат»: Промес оскорбил Богосавца в перерыве матча в Грозном
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Перед тем как футболисты зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Промеса и Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал: «Я лучший футболист, я тебя поимею», сообщает «Чемпионат».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку. 

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что игроки «Ахмата» и «Спартака» устроили потасовку в подтрибунном помещении.

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