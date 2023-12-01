Игнатьев призвал не ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, повлияет ли дисквалификация колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на судьбу команды в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дисквалификация Кордобы не сможет лишить «Краснодар» шансов на чемпионство в текущем сезоне. В РПЛ впереди ещё много матчей, а во время зимней паузы в командах произойдут определённые изменения, как и в работе тренерских штабов. Поэтому делать сейчас какие-то выводы весьма преждевременно. Добавлю, что краснодарцы — это те немногие, кто всегда находится в определённом движении и ищет новых футболистов, подходящих для их игры», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев оценил шансы Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре».