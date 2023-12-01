RT в Telegram
Подпишись

Игнатьев призвал не ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, повлияет ли дисквалификация колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на судьбу команды в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игнатьев призвал не ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке

«Дисквалификация Кордобы не сможет лишить «Краснодар» шансов на чемпионство в текущем сезоне. В РПЛ впереди ещё много матчей, а во время зимней паузы в командах произойдут определённые изменения, как и в работе тренерских штабов. Поэтому делать сейчас какие-то выводы весьма преждевременно. Добавлю, что краснодарцы — это те немногие, кто всегда находится в определённом движении и ищет новых футболистов, подходящих для их игры», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев оценил шансы Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить