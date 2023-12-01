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Игнатьев оценил шансы Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игнатьев оценил шансы Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Отсутствие Кордобы в предстоящих матчах будет большой потерей для «Краснодара». Быки обязаны перестроить свою игру в атаке под новые условия. Скорее всего, другие футболисты будут попеременно занимать позицию нападающего по ходу матчей», — сказал Игнатьев RT.

Он также оценил шансы Александра Кокшарова проявить себя в основном составе на фоне отсутствия конкурента по позиции.

«Если бы у «Краснодара» был определённый отрыв от «Зенита» в таблице или равные с ним возможности, то можно было бы рискнуть и довериться 18-летнему Кокшарову. Он хорошо проявляет себя в молодёжной сборной России и в турне по Бразилии был одним из лучших игроков. Вопрос только в том, способен ли он сам играть с первых минут на таком уровне», — добавил он.

Ранее Билялетдинов призвал не списывать «Краснодар» со счетов в чемпионской гонке РПЛ.

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