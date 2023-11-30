Билялетдинов призвал не списывать «Краснодар» со счетов в чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дисквалификация Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара». Наверное, «Зенит» сейчас выглядит чуть предпочтительнее из-за своего опыта в чемпионских гонках. Но впереди ещё достаточное количество матчей, и к тому же будет зимняя пауза, которая даст командам время на подготовку. Посмотрим, что будет после неё», — сказал Билялетдинов RT.

Экс-футболист также оценил шансы нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова проявить себя в стартовом составе после дисквалификации Кордобы.

«Для ответа на этот вопрос надо находиться в команде и понимать, какие требования тренерского штаба способен выполнить Александр, а какие нет. «Краснодару» определённо придётся перестраивать свою атакующую линию из-за дисквалификации Кордобы. Возможно, что и с помощью Кокшарова, однако ключевое значение будет иметь его функционал. «Оренбург», ЦСКА и «Рубин» способны отобрать очки у любого», — добавил он.

Ранее Билялетдинов предположил, как дисквалификация Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова повлияет на ход матча РПЛ, в котором московский клуб встретится с «Зенитом».