Билялетдинов призвал не списывать «Краснодар» со счетов в чемпионской гонке РПЛ
- Gettyimages.ru
«Дисквалификация Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара». Наверное, «Зенит» сейчас выглядит чуть предпочтительнее из-за своего опыта в чемпионских гонках. Но впереди ещё достаточное количество матчей, и к тому же будет зимняя пауза, которая даст командам время на подготовку. Посмотрим, что будет после неё», — сказал Билялетдинов RT.
Экс-футболист также оценил шансы нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова проявить себя в стартовом составе после дисквалификации Кордобы.
«Для ответа на этот вопрос надо находиться в команде и понимать, какие требования тренерского штаба способен выполнить Александр, а какие нет. «Краснодару» определённо придётся перестраивать свою атакующую линию из-за дисквалификации Кордобы. Возможно, что и с помощью Кокшарова, однако ключевое значение будет иметь его функционал. «Оренбург», ЦСКА и «Рубин» способны отобрать очки у любого», — добавил он.
Ранее Билялетдинов предположил, как дисквалификация Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова повлияет на ход матча РПЛ, в котором московский клуб встретится с «Зенитом».