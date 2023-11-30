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Билялетдинов: ничего трагичного в дисквалификации Галактионова нет

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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов предположил, как дисквалификация главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова повлияет на ход матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский клуб встретится с «Зенитом».
Билялетдинов: ничего трагичного в дисквалификации Галактионова нет
  • Gettyimages.ru

«Их отсутствие определённо скажется на матче с «Зенитом». Прежде всего, игру пропустит Баринов, футболист с огромным опытом и капитан «Локомотива». Железнодорожникам придётся трудно и без руководства Галактионова на бровке. Футболисты должны чувствовать своего тренера, он дирижёр команды. А сейчас он будет вынужден сидеть где-то на трибуне и пытаться выстроить коммуникацию со своими помощниками, чтобы минимизировать его потерю», — сказал Билялетдинов RT.

Он также ответил на вопрос, не приведёт ли отсутствие Баринова и Галактионова к тому, что футболисты «Локомотива» сплотятся в матче с «Зенитом».

«Футболистам не надо особенно настраиваться на «Зенит»: все понимают, какой это грозный соперник. Ничего трагичного в дисквалификации наставника нет, подобные случаи уже были. Не думаю, что у Галактионова сейчас какие-то проблемы с доверием в клубе, и результаты в пропущенных им матчах «Локомотива» не сильно скажутся на его позициях в клубе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Непомнящий считает, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом».

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