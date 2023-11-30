Непомнящий считает, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом»
- РИА Новости
«Иногда такие потери оказывают даже положительный эффект на команду, придают мотивации. Главный тренер постарается обсудить все детали с игроками на предматчевой установке. В любом случае позициям Галактионова в клубе сейчас ничего не угрожает, железнодорожники выглядят весьма достойно и, на мой взгляд, весной они станут ещё более опасными соперниками для всех в РПЛ», — сказал Непомнящий RT.
Ранее Непомнящий выразил уверенность, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы.