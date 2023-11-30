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Непомнящий уверен, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации Кордобы

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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий уверен, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации Кордобы
  • РИА Новости

«Действительно, это довольно сложная ситуация, поскольку игра «Краснодара» строилась с учётом возможностей Кордобы в завершающей стадии. Однако в команде есть сильные футболисты из второй линии атаки, и они должны найти выход из этой ситуации. Что касается важнейшего матча с ЦСКА в 18-м туре РПЛ, краснодарцы уже успели проиграть армейцам в этом сезоне и при участии Кордобы», — сказал Непомнящий RT.

Также тренер ответил на вопрос, не покинут ли «быки» гонку за золотом РПЛ из-за дисквалификации колумбийца.

«По своему кадровому потенциалу «Краснодар» лишь немного уступает «Зениту». Они могут сдвинуть в центр атаки кого-то из своих быстрых игроков вроде Кобнана или Олусегуна. Кокшаров тоже может получить свой шанс из-за дисквалификации Кордобы. Правда, Александр обладает несколько другими качествами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.

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