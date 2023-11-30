Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча.

«КДК решил за оскорбительное поведение дисквалифицировать Кордобу на четыре матча и одну игру условно, а также оштрафовать на 200 тыс. рублей», — сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна. Также после встречи колумбийский нападающий пытался прорваться в судейскую комнату.

Ранее сообщалось, что полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дисквалифицирован на одну игру за то, что назвал судей «позором всего футбола».