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Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча.
Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи
  • РИА Новости

«КДК решил за оскорбительное поведение дисквалифицировать Кордобу на четыре матча и одну игру условно, а также оштрафовать на 200 тыс. рублей», — сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна. Также после встречи колумбийский нападающий пытался прорваться в судейскую комнату.

Ранее сообщалось, что полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дисквалифицирован на одну игру за то, что назвал судей «позором всего футбола».

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