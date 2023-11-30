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Баринов дисквалифицирован на одну игру за то, что назвал судей «позором всего футбола»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника и капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на один матч.
Баринов дисквалифицирован на одну игру за то, что назвал судей «позором всего футбола»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) Баринов назвал судей «позором всего футбола».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на два матча за нецензурные высказывания в адрес судейства.

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