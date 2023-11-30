Галактионов дисквалифицирован на два матча за нецензурные высказывания в адрес судейства

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что на флеш-интервью после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.