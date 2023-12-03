Ошибка Кержакова, гол Глушенкова и передача Дзюбы: «Локомотив» без Галактионова победил «Зенит» в снегопад

«Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ. Ещё за несколько часов до стартового свистка проведение встречи находилось под вопросом из-за сильного снегопада. Однако судья Алексей Сухой ограничился её переносом на полчаса. Уже в дебюте Михаил Кержаков после подачи Максима Глушенкова не сумел поймать мяч, и тот выскользнул в сетку. Незадолго до перерыва Матео Кассьерра восстановил равновесие. Но во втором тайме Глушенков отличился самостоятельно, а в концовке Наир Тикнизян поставил точку, воспользовавшись классным забросом Артёма Дзюбы.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» должен был стать украшением 17-го тура РПЛ. Однако в день игры на первый план вышли погодные условия. Москву накрыл сильнейший снегопад. Несмотря на это, встреча ЦСКА и «Ростова», которая стартовала на три часа раньше, отменена не была.

Однако возникали большие вопросы, выйдут ли футболисты на поле в Черкизове, поскольку «РЖД Арену» полностью замело. На поле выехал трактор, который принялся очищать пространство рядом с боковыми линиями. Но сам газон находился под специальной защитной плёнкой.

Буквально за час до запланированного стартового свистка было объявлено, что начало матча перенесено на 30 минут. Итоговое решение судья Алексей Сухой должен был принять, основываясь на состоянии травы. Однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак признался, что был бы не против помериться силами в другой день.

«Все в таких условиях. Это борьба, длинные передачи. Мяч вряд ли будет кататься. Максимально просто, максимально много борьбы. Это уравнивает шансы команд», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

Поддержал его и спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов, назвавший условия для проведения встречи ненормальными.

«Но есть регламент, решат судьи и делегаты. Сегодня играем красным мячом. Стоит ли переходить на систему «весна — осень»? Давайте сегодня перейдём... Сегодня уж сыграем, потом будем думать», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

В итоге бригада арбитров около 16:00 мск вынесла вердикт, что противостояние состоится. Тем более что к тому моменту снегопад практически прекратился.

С одной стороны, как заметил Семак, это было на руку оппонентам, поскольку тяжёлое поле уравнивало шансы коллективов. С другой — петербуржцы выставили почти идеальный состав. Вернулись в строй пропустившие кубковый матч с «Динамо» Матео Кассьерра и Вендел. При этом гости опять сделали ставку на схему с тремя центральными защитниками.

У «Локомотива» в старте оказались Марио Митай и Артём Дзюба, не попавшие даже в заявку на поединок Кубка России с «Балтикой». Зато отсутствовали дисквалифицированные Михаил Галактионов и капитан Дмитрий Баринов. Место последнего в опорной зоне как раз занял албанец. А наставник наблюдал за происходящим с трибун.

Семак словно в воду глядел, когда предсказывал подопечным проблемы из-за погоды. Хотя они активно начали встречу и не свалились на забросы вперёд в направлении Кассьерры и Вильсона Изидора, а стремились плести комбинации на чужой половине. Не заставил себя ждать и первый момент. Илья Лантратов справился с ударом Клаудиньо с линии штрафной.

Однако на восьмой минуте гости пропустили на ровном месте. После подачи углового Михаил Кержаков, которому абсолютно никто не мешал, попытался забрать промёрзший скользкий мяч, но тот от его живота предательски заскочил в сетку.

Действующие чемпионы вынуждены были ещё больше раскрываться, чем с удовольствием пользовались быстрые, техничные Сергей Пиняев и Максим Глушенков. А предельно мотивированный Дзюба выигрывал одно единоборство за другим и выполнял скидки на партнёров. В одном из эпизодов Глушенков в чужой штрафной убрал защитника, но пробил прямо в руки Кержакову.

Однако постепенно преимущество «Зенита» становилось всё ощутимее. Клаудиньо и Вендел начинали атаки из центра и выполнили огромный объём работы. Чаще всего подопечные Семака пытались доставить мяч в штрафную с правого фланга, где заметен был Данил Круговой. Более того, сюда же поднимался центральный защитник Страхиня Эракович. В итоге этот ход сработал.

Поначалу красно-зелёным удавалось сдерживать маститых оппонентов. Александр Сильянов стелился в подкатах на левом краю обороны. Митай и Артём Карпукас не жалели себя в опорной зоне. А высокие Лукас Фассон и Евгений Морозов снимали весь верх. Но у коллектива с берегов Невы стали появляться моменты. Например, Морозов в последний миг смог накрыть выстрел Вендела, а Изидор немного не успел на добивании.

Незадолго до перерыва давление петербуржцев всё же принесло плоды. Подуставший Сильянов упал, пытаясь остановить Эраковича, и позволил ему выполнить идеальную подачу. Вернувшийся в строй Кассьерра же грамотно открылся между двумя соперниками и головой с линии вратарской отправил мяч в сетку без шансов для Лантратова. Таким образом, колумбиец с 13 голами укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Складывалось впечатление, что во второй половине гости дожмут оппонентов. К тому же те сразу после перерыва остались без Карпукаса, неудачно пошедшего в борьбу с Венделом. Бразилец невольно наступил ему на голеностоп, и молодой хавбек травмировал колено. Мужественный футболист, хромая, покинул поле, спустя минуту попытался вернуться, но тут же упал.

Вместо него штаб «Локо» бросил в бой Антона Миранчука. Казалось, это неравноценная замена, ведь последний не так силён в разрушении. Однако сработала известная поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Не успел 11-й номер появиться на поле, как стал автором результативной передачи. Наир Тикнизян заработал опасный стандарт, а полузащитник выполнил подачу в штрафную. Просто потрясающе в этом эпизоде сыграл невысокий Глушенков, который головой с 15 м аккуратно подрезал мяч в дальний угол. Дуглас дос Сантос даже не пытался помешать сопернику, явно не ожидая от него подобного.

Теперь «Зениту» снова необходимо было отыгрываться, но у команды не получалось практически ничего. Москвичи при потере сразу включали высокий прессинг и пытались мгновенно вернуть себе владение. Правда, в одном из моментов перестарался Пиняев. На фланге он в агрессивном подкате влетел в колено Клаудиньо. Бразилец не сдерживал полные боли крики, но Сухой обошёлся горчичником, а помощники VAR не стали его поправлять. Спасло россиянина от удаления то, что удар пришёлся по касательной и латиноамериканец продолжил игру.

Если же петербуржцы всё же переходили на чужую половину, соперники перекрывали все свободные зоны. Особенно хороши на флангах были Сильянов и Максим Ненахов. Первый в итоге оказался лучшим как по количеству отборов (три), так и по числу выносов (пять).

В результате после перерыва у действующих чемпионов просто не было опасных моментов. Вспоминается разве что выстрел Нуралы Алипа с линии штрафной прямо в руки Лантратову. Не спасли и рокировки Семака. В концовке он перешёл на расстановку 4—4—2 и освежил края. На поле появились Марио Фернандес, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Но забил в итоге «Локомотив». Хозяева опять здорово навязали борьбу на чужой половине и совершили отбор. Далее контрвыпад развивался стремительно. Миранчук нашёл в штрафной Дзюбу, а тот первым касанием обработал мяч грудью, а вторым, не позволяя ему опуститься на газон, выполнил прекрасный результативный заброс на Тикнизяна.

Москвичи во второй раз в нынешнем сезоне РПЛ оказались сильнее дружины с берегов Невы. А главным героем вновь стал Глушенков, набравший два очка. Сине-бело-голубые же не только потерпели второе поражение в столице за пять дней, но и позволили «Краснодару» вернуться на вершину таблицы национального первенства.