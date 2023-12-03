Тренер «Локомотива» Левин: для нас не станет проблемой играть при снегопаде

Старший тренер «Локомотива» Олег Левин заявил, что команда готова играть с «Зенитом» в условиях сильного снегопада в Москве.

«Когда мы играем зимой, должны быть внутренне готовы, что будет мороз или снегопад. Мы спокойно к этому относимся. Для нас не станет проблемой играть при такой погоде. Просто акценты на другие качества: умение терпеть, волевые качества, самоотдача», — цитирует Левина «Матч ТВ».

По информации СМИ, матч 17-го тура чемпионата России перенесён на полчаса и состоится в 17:00 мск.\

На флеш-интервью после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, из-за чего был отстранён на два матча.

Ранее в пресс-службе «Локомотива» рассказали о подготовке стадиона к матчу с «Зенитом» в условиях снегопада, который обрушился на Москву.