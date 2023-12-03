Сёмин считает, что матч ЦСКА — «Ростов» следовало перенести из-за снегопада

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и «Ростова».

«На мой взгляд, футболисты не могут показать хороший уровень игры из-за текущих погодных условий. Можно было бы и перенести этот матч, ничего страшного в этом нет. С другой стороны, в РПЛ есть чёткий регламент, на который опираются ответственные специалисты при принятии тех или иных решений. То, что мы видим сейчас, не принесёт никакой радости болельщикам и подвергает игроков значительному риску получить различные травмы», — заявил Сёмин RT.

Ранее ЦСКА победил «Ростов» на заснеженном поле в матче 17-го тура РПЛ.