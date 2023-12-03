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«Матч ТВ»: Карпин может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за оскорбления в адрес судей матча с ЦСКА может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Матч ТВ»: Карпин может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча между «Ростовом» и ЦСКА прошла в условиях сильного снегопада. После матча Карпин раскритиковал решение арбитра провести матч в непогоду и заявил: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), специалиста могу дисквалифицировать на 2—4 матча и применить к нему штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с ЦСКА в сложных погодных условиях. 

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