Овчинников считает подготовку российских тренеров важнее матчей сборной России

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Сергей Овчинников уверен, что подготовка тренеров Российским футбольным союзом (РФС) важнее матчей национальной сборной.

«С точки зрения образования тренеров в России, я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС — не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной сборной в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране», — цитирует Овчинникова ТАСС.

По его мнению, нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС.

«Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах», — добавил начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.

Курсы на тренерские лицензии УЕФА, в частности, проходят экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой и бывший защитник столичного ЦСКА Юрий Жирков.

Ранее Мостовой заявил, что его не интересует работа в «Сочи».