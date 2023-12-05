Мостовой заявил, что его не интересует работа в «Сочи»
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«Хотел бы я возглавить «Сочи»? Нет. Это 16-е место, какой это шанс?» — сказал Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Клуб уволил Александра Точилина с поста главного тренера 3 декабря.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав десять очков.
Ранее сообщалось, что в «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.