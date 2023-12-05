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Мостовой заявил, что его не интересует работа в «Сочи»

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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что не стал бы возглавлять «Сочи».
Мостовой заявил, что его не интересует работа в «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хотел бы я возглавить «Сочи»? Нет. Это 16-е место, какой это шанс?» — сказал Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Клуб уволил Александра Точилина с поста главного тренера 3 декабря.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.

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