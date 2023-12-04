В «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не против переноса игр 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за погодных условий.

«Если погодные условия таковы, что это отражается на качестве футбола, и при этом есть возможность переноса, рационально было бы перенести тур», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

У «Сочи» после 17 туров чемпионата России сезона-2023/24 последнее, 16-е место в турнирной таблице (десять очков). В следующем матче южане сыграют с «Оренбургом» на домашней арене. Встреча запланирована на 10 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о проведении матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» в снежную погоду.