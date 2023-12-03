Нападающий «Зенита» Кассьерра признался, что никогда не играл при снежной погоде

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о проведении матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» в снежную погоду.

«Разумеется, тяжело было играть на таком поле. Мы провели хороший первый тайм. Во втором не получилось показать ту же игру, поэтому уступили. Впервые играю при такой погоде, при снеге. Но погода сильно не повлияла, во втором тайме уже были хорошие условия», — передаёт слова Кассьерры корреспондент RT.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Матч проходил на заснеженном поле и был перенесён на 17:00 мск из-за непогоды в столице.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33 очка).

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем календаре проведения матчей РПЛ.