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Семак: если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем календаре проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак: если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится. В годы чемпионатов Европы или мира всё равно летом будут паузы. У каждой системы есть свои плюсы и минусы: так или иначе, придётся играть в конце ноября и в конце февраля, когда мы вернёмся в еврокубки», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

Встреча 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:1. Матч проходил на заснеженном поле и был перенесён на 17:00 мск из-за непогоды в столице. 

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.

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