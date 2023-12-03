Семак: если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем календаре проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если мы вернёмся на систему «весна — осень», то ничего не изменится. В годы чемпионатов Европы или мира всё равно летом будут паузы. У каждой системы есть свои плюсы и минусы: так или иначе, придётся играть в конце ноября и в конце февраля, когда мы вернёмся в еврокубки», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

Встреча 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:1. Матч проходил на заснеженном поле и был перенесён на 17:00 мск из-за непогоды в столице.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.