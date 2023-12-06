Чанов считает, что Акинфеев задал высокую планку будущим вратарям

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал заявление президента московского ПФК ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошёл выдающихся вратарей Льва Яшина и Рината Дасаева.

«Я полностью подписываюсь под заявлением Гинера, потому что видел статистику Игоря. Количество игр, матчи на ноль, пробиваемость и так далее. Мы не должны делать выводы, основываясь на том, что нам кажется. Нужно опираться на факты и на значимость вклада, который человек делает для победы команды. Акинфеев уже все вратарские рекорды переписал на себя, в том числе мой, чему я только рад. Он просто своими цифрами доказывает, что действительно является одним из лучших, и теперь будущие вратари будут ориентироваться именно на заданную Акинфеевым планку.

Конечно, любая книга про Льва Яшина начинается со слов о том, что он лучший вратарь столетия, он создал новую систему игры, что значительно изменило футбол и его развитие. Вот это великий вклад, который останется в истории навсегда. В каждом поколении есть свои кумиры, и в советское время одним из таких, безусловно, был Ринат Дасаев. Он легендарный игрок своего времени, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, обладатель приза «Лучший вратарь мира». Я тоже могу начать перечислять свои достижения, но, если мы говорим о показателях, это уже другой разговор. Цифры говорят сами за себя, и у Игоря они сейчас действительно высоки», — заявил RT Чанов.

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