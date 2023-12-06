Билялетдинов: если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что переход на систему «весна — осень» не позволит избежать матчей в плохую погоду.

«Если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет. Нужно создать такой календарь, когда матчей летом будет гораздо больше, чем в другие времена года. Да, иногда случается, что приходится играть в плохую погоду, всё меняется. Я играл в похожих условиях и не жаловался. Мне было всё равно, да, помучаешься, но это твоя профессия, надо понимать. Футболисты «Ростова» жаловались, но это из-за того, что они проиграли. Я вас уверяю: победили бы они ЦСКА — никто бы из игроков и слова не сказал», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов не считает, что в РПЛ к действиям тренеров клубов относятся строго.