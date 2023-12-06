RT в Telegram
Подпишись

Билялетдинов: если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что переход на систему «весна — осень» не позволит избежать матчей в плохую погоду.
Билялетдинов: если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет
  • Gettyimages.ru

«Если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет. Нужно создать такой календарь, когда матчей летом будет гораздо больше, чем в другие времена года. Да, иногда случается, что приходится играть в плохую погоду, всё меняется. Я играл в похожих условиях и не жаловался. Мне было всё равно, да, помучаешься, но это твоя профессия, надо понимать. Футболисты «Ростова» жаловались, но это из-за того, что они проиграли. Я вас уверяю: победили бы они ЦСКА — никто бы из игроков и слова не сказал», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов не считает, что в РПЛ к действиям тренеров клубов относятся строго. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить