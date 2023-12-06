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Билялетдинов: если не соблюдать этикет, то можно выдать боксёрские перчатки Абаскалю

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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов не считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) к действиям тренеров клубов относятся строго.
Билялетдинов: если не соблюдать этикет, то можно выдать боксёрские перчатки Абаскалю
  • Gettyimages.ru

«Гильермо Абаскаль теперь будет знать, как действовать в подобных ситуациях. Нужно иногда сдерживать свой гнев, как бы ни провоцировали. И я не считаю, что с тренерами в РПЛ поступают чересчур строго. Должен же быть какой-то этикет. Если его не соблюдать и делать послабления, то можно выдать Абаскалю боксёрские перчатки — он пойдёт восстанавливать справедливость и бить морду Берише. Это же неправильно. Так что все ограничены в меру. Тренер — публичная профессия, работаешь — держи себя в руках», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов считает уместным создать альтернативную медиаплощадку для обсуждения проблем отечественного футбола наставниками клубов РПЛ.

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