Билялетдинов: иная площадка помогла бы тренерам РПЛ выражать мнение без опаски штрафа

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает уместным создать альтернативную медиаплощадку для обсуждения проблем отечественного футбола наставниками клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После матча все эмоции тренеров идут в прямой эфир. А некоторым чрезвычайно сложно себя сдерживать. Как это было с Валерием Карпиным и Михаилом Галактионовым. Проблема в том, что больше нет площадки, кроме КДК, где такие вещи можно обсудить. Кто-то потом пишет жалобы. Можно было бы попробовать создать альтернативную площадку, где бы тренеры могли высказывать своё мнение по тому или иному эпизоду или проблеме, которая их не устраивает. Чтобы их за это не штрафовали. Только, на мой взгляд, это будет сложно организовать технически на стадионе. Возможно, это получится организовать вне арены, создать какую-нибудь передачу», — заявил Билялетдинов RT.

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