Гинер: Акинфеев всех наших звёздных вратарей превзошёл

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев превзошёл всех отечественных вратарей.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. За эти годы он всех наших звёздных вратарей превзошёл. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но все рекорды уже поставил Акинфеев», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах, в которых пропустил 19 мячей за армейцев во всех турнирах и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Акинфеев, нападающий «Спартака» Квинси Промес и Сергей Пиняев из «Локомотива» примут участие в Матче звёзд Кубка России.