КДК РФС рассмотрит оскорбительные слова Баринова в адрес судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что КДК рассмотрит слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в адрес судей после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«В протоколе указано оскорбительное высказывание Баринова в адрес бригады. Рассмотрим это», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее Ольга Смородская заявила, что Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров.