КДК РФС рассмотрит оскорбительные слова Баринова в адрес судьи
- РИА Новости
«В протоколе указано оскорбительное высказывание Баринова в адрес бригады. Рассмотрим это», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее Ольга Смородская заявила, что Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров.